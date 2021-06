Vaker branden in hoger gelegen bossen in VS

De stijgende temperaturen, een gevolg van klimaatverandering, leiden ertoe dat hoger gelegen bossen niet langer beschermd zijn tegen bosbranden. De grens waarboven de bossen te vochtig zijn om vlam te vatten is in het Westen van de VS tussen 1984 en 2017 met 254 meter omhooggegaan. Dat blijkt uit een inventarisatie van wetenschappers van de Canadese McGill University.

Montreal

Zij maakten een lijst van alle branden tussen 1984 en 2017 in hooggelegen delen van de westelijke VS waarbij meer dan 405 hectare bos in vlammen opging. Er bleek een toename te zijn, vooral in bossen boven de 2500 meter. Tussen 2001 en 2017 was het aantal bosbranden boven die grens drie keer hoger dan tussen 1984 en 2000.

De branden kunnen hoger gelegen bossen bereiken, doordat die door hogere temperaturen steeds droger worden, een gevolg van de klimaatverandering. Het gevolg is dat zo’n 81.500 vierkante kilometer aan hooggelegen bos niet meer beschermd is tegen branden. De onderzoekers verwachten dat de ‘brandgrens’ ook de komende jaren verder naar boven zal verschuiven. Hun resultaten zijn vrijdag gepubliceerd in het wetenschapp..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .