Hoger salaris voor mannen die niet helpen met het huishouden

Getrouwde mannen die niet helpen met het huishouden, verdienen vaak een hoger salaris dan mannen die wel huishoudelijke taken doen. Uit twee onderzoeken onder ongeveer tweeduizend deelnemers met een gemiddelde leeftijd van veertig jaar, uitgevoerd door een onderzoeksteam van de University of Notre Dame (Indiana, VS), blijkt dat echtgenoten die onaangename karaktertrekken hebben (meer gericht op het eigenbelang en competitief ingesteld) minder helpen met het huishouden. Ze kunnen daardoor meer tijd besteden aan hun baan, wat resulteert in een hoger loon.