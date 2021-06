Stroomstootjes tegen de hoofdpijn

Clusterhoofdpijn is zo extreem dat sommige patiënten suïcide overwegen. Een nieuwe behandeling met zenuwstimulatie blijkt succesvol. Ruim de helft van de 131 patiënten die meededen aan een experiment heeft er baat bij: minder aanvallen en minder heftig. Bij een enkeling is de hoofdpijn na een jaar zelfs verdwenen.

Amsterdam

Als er een pijnaanval kwam, trok ze zich even terug op de wc naast de klas waar ze lesgaf. Daar zette ze de injectiepen in haar bovenbeen, wachtte af totdat het medicijn de extreme hoofdpijn iets liet zakken en ze terug kon naar groep 8. In afwachting van de volgende aanval die onherroepelijk zou komen. Tien tot zestien aanvallen per etmaal telde basisschooldocent Monique van Oosten (47), dag en nacht. De pijn was zo hevig dat ze zich soms afvroeg of ze nog wel ademde. ‘Ik wilde het liefst met mijn hoofd tegen een muur aanlopen.’

Suïcide-hoofdpijn wordt het genoemd: clusterhoofdpijn is zo extreem dat patiënten soms zelfdoding overwegen of daar echt toe overgaan. Hoogleraar neurologie en hoofdpijn-expert Michel Ferrari aan het Lei..

