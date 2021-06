Met uitsterven van inheemse talen verdwijnt ook waardevolle medische kennis

Bijna een derde van de nu nog gesproken talen is aan het eind van deze eeuw vermoedelijk verdwenen. En daarmee verdwijnt ook veel kennis over medicinale planten, zeggen Zwitserse onderzoekers. In sommige gebieden dreigt informatie over 80 procent van de geneeskrachtige planten verloren te gaan.

Zürich

Veel kennis over geneeskrachtige planten bestaat bij inheemse volken die geen geschreven taal hebben. Die informatie wordt dus alleen mondeling doorgegeven aan nieuwe generaties. De Zwitserse onderzoekers brachten in kaart wie de kennis bewaarden over bijna 3600 van die planten in Noord Amerika, een deel van het Amazonegebied en in Nieuw-Guinea. Er worden in deze gebieden 236 inheemse talen gesproken. De kennis over driekwart van de onderzochte planten is in maar een van die talen beschikbaar.

Vervolgens keken de onderzoekers hoeveel van de 236 talen dreigen te verdwijnen, en hoeveel informatie over geneeskrachtige planten alleen in die bedreigde talen aanwezig is. In Noord-Amerika en de Amazone-regio is kennis over 86 procent van d..

