India bestelt 300 miljoen doses Corbevax, het ‘goedkoopste coronavaccin’ zonder patent

Hyderabad

Corbevax is in de VS ontwikkeld maar wordt in India geproduceerd door het bedrijf Biological E in Hyderabad. Op dit moment loopt er nog een onderzoek naar de effectiviteit van het nieuwe coronavaccin en de hoop is dat het in augustus goedgekeurd zal zijn.

India was relatief laat met het bestellen van coronavaccins, waardoor de vaccinatiecampagne in het land – dat zelf grote hoeveelheden van deze vaccins produceert – nog niet echt op stoom is gekomen. Van Corbevax zijn nu 300 miljoen doses besteld, goed voor het vaccineren van 150 miljoen mensen.

Het vaccin is ontwikkeld door het Baylor College of Medicine in Texas, VS, onder leiding van professor Peter Hotez. Deze hoogleraar zet zich al jaren in voor onderzoek naar de behandeling ..

