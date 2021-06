Nieuwe richtlijn opent weg voor langer kweken van embryo’s

3d rendering of Human cell or Embryonic stem cell microscope background. (beeld getty images/istockphoto)

De nieuwe richtlijn van de International Society for Stem Cell Research (ISSCR) is niet bindend, maar wel gezaghebbend: wetenschappers over de hele wereld houden zich eraan. Wetenschappelijke tijdschriften publiceren doorgaans geen artikelen die afwijken van de richtlijn. De nieuwe richtlijn, die vorige week verscheen, is een herziening van de versie uit 2016.

Het meest in het oog springend is dat de ISSCR de maximale duur voor het bestuderen van embryo’s in het laboratorium heeft losgelaten. Al bijna veertig jaar is het niet toegestaan embryo’s langer dan twee weken in het laboratorium te kweken. In verschillende landen is die termijn ook in de wet vastgelegd. De roep om de veertiendagengrens af te schaffen is de afgelopen jaren luider g..

