Studie naar Japanse opvoedstrategie

Mimamoru is in Japan verweven in de opvoeding.

Het Japanse systeem van mimamoru houdt in dat leerkrachten zo veel mogelijk afzijdig blijven bij conflicten, zelfs tussen zeer jonge leerlingen. Het is geen officieel deel van het Japanse lesprogramma, maar mimamoru is verweven in de opvoedcultuur van het land. De vertaling van deze term is ruwweg: leren door te kijken. Opvoeders wachten doorgaans af hoe kinderen omgaan met conflicten, zonder in te grijpen. Wel proberen ze de kinderen iets te laten leren van het conflict.

Om in kaart te brengen hoe dit in de praktijk precies werkt kregen 34 Japanse en twaalf Amerikaanse leerkrachten korte filmpjes te zien van conflicten op school. De deelnemers bespraken de gehanteerde strategie van de docent in het filmpje en keken wat er precies gebeurd..

