Kappen bos vergroot risico op nieuw virus

Het kappen van stukken bos voor veehouderij zorgt ervoor dat coronavirussen gemakkelijker van vleermuizen naar mensen overspringen. Dat schrijven Italiaanse en Amerikaanse wetenschappers in het tijdschrift Nature Food van maandag.

De hoefijzerneusvleermuis is een bekende bron van coronavirussen. De onderzoekers brachten de verspreiding van deze vleermuis in kaart, van West-Europa tot aan Oost-Azië.

Daarnaast verzamelden zij informatie over landgebruik in de regio’s waar de vleermuizen veel voorkomen. Dit leverde ‘hotspots’ op, plekken waar mensen – eventueel via vee – gemakkelijk in aanraking komen met de vleermuizen.

De belangrijkste hotspots liggen in China, maar ook in de regio van Thailand tot aan Viet..

