Grote impact van langdurige klachten na coronabesmetting

De gevolgen van de coronacrisis worden nu vaak uitgedrukt in aantallen sterfgevallen en ziekenhuisopnames. Maar daarmee onderschatten we de impact van de huidige pandemie, betogen onderzoekers van de London School of Hygiene & Tropical Medicine in een commentaar dat donderdag is gepubliceerd door het wetenschappelijke tijdschrift Nature.

Een coronabesmetting kan leiden tot allerlei langdurige klachten, zoals vermoeidheid, maar ook tot chronische ziekten als diabetes of hart- en vaatziekten. Daarnaast krijgt een deel van de patiënten te maken met de gevolgen van een beroerte die is ontstaan tijdens de ziekte. ‘We hebben cijfers nodig die alle gevolgen van de ziekte zichtbaar maken’, betogen de onderzoekers. Het zou daa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .