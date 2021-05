Brits goud in Duits graf uit bronstijd. Analyse wijst uit dat dit afkomstig was uit het huidige Cornwall

In het graf van een vrouw uit de vroege Bronstijd in de buurt van Tübingen hebben Duitse archeologen een gouden object gevonden, vermoedelijk een ring die in het haar zat gevlochten. Een analyse van het goud wijst erop dat dit afkomstig was uit het huidige Cornwall in Groot Brittannië.

Tübingen

Het graf is in het najaar van 2020 onderzocht. Het bevatte de resten van een vrouw in foetushouding, met één object: een spiraalvormige ring van goud, die achter de vrouw lag ter hoogte van haar heupen. De vondst wijst erop dat de vrouw een hoge sociale status had. Een datering wees uit dat zij zo’n 3800 jaar geleden moet hebben geleefd, in de vroege bronstijd. In opgravingen uit deze tijd zijn bijna geen gouden voorwerpen gevonden. De samenstelling van het goud, een natuurlijke legering met onder meer koper, platina en tin, wijst op een herkomst uit Cornwall. Dit is opvallend, omdat het meeste goud in Noord Europa in de bronstijd afkomstig was uit het zuidoosten van het continent. Het graf van de vrouw maakt..

