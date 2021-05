Dankzij genetische ingreep kan blinde man gedeeltelijk weer zien

Een patiënt die blind is geworden door een aantasting van het netvlies (retinitis pigmentosa) heeft een vorm van zicht teruggekregen via gentherapie. Wetenschappers behandelden één oog door daar een virus in te spuiten dat vervolgens een gen afleverde in de zenuwcellen. Dit gen zorgt dat de zenuwcellen een lichtgevoelig eiwit gaan aanmaken.

Vervolgens kreeg de patiënt een bril die beelden uit de omgeving opvangt en omzet in lichtpulsjes van de golflengte waarvoor het eiwit gevoelig is. De bril projecteert daarmee dan de beelden in het oog. Via het eiwit worden zo de zenuwcellen geactiveerd, die het signaal doorgeven naar de hersenen. Net als bij een goed werkend oog. Het geprojecteerde beeld is wel van mindere kwaliteit dan gewoon zicht.

Maar op deze manier kon de man, die al veertig jaar blind was, objecten herkennen, tellen en aanraken. De behandeling was aan één oog uitgevoerd, en alleen met dat oog kon hij zien. Zonder de speciale bril zag hij helemaal niets. Het experiment was bedoeld om uit te testen of de behandelmethode kan werken. Verder..

