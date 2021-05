Romeinen verspilden weinig marmer, blijkt uit onderzoek van een villa in Efeze

Romeinse bouwers gingen verrassend efficiënt om met marmer. Onderzoek van marmeren panelen in een villa in het oude Efeze laat zien dat het verlies door het zagen en verlies door het breken van panelen opvallend laag is naar moderne maatstaven.

Mainz

Een internationaal team van wetenschappers onderzocht 54 gerestaureerde marmeren panelen in de Romeinse villa, die in de tweede eeuw van onze jaartelling moet zijn gebouwd. Daarbij is groen geaderd marmer gebruikt, afkomstig van het Griekse eiland Euboea. Romeinen gebruikten veel marmer, maar archeologen weten betrekkelijk weinig van de manier waarop ze het materiaal verwerkten.

In de villa zijn panelen in de hal gerestaureerd, waarbij ze ook weer op de juiste volgorde zijn opgehangen. De onderzoekers gebruikten software die is ontwikkeld voor het bestuderen van geologische structuren om de patronen in de gemiddeld 16 millimeter dikke panelen te analyseren. Hieruit bleek dat veertig panelen, elk ruim een vierkante meter groot, afkoms..

