Klimaatverandering bedreigt oude rotskunst

Gold Coast

In het zuiden van Sulawesi bevinden zich grotten met zeer oude tekeningen, waaronder de oudst bekende handafdrukken. Maar kenners maken zich zorgen: het lijkt erop alsof de afbeeldingen steeds sneller aangetast worden. Australisch onderzoek laat zien dat er zich zoutkristallen vormen in het gesteente door de afwisseling van natte en droge perioden. Wetenschappers analyseerden stukjes steen die loslieten van de wanden in elf grotten. In een aantal grotten vonden ze zouten, zoals calciumsulfaat en natriumchloride (keukenzout). Overal zat zwavel in de loslatende schilfers. De onderzoekers denken dat er in de wanden zoutkristallen groeien, die op den duur het gesteente uit elkaar duwen, waardoor er schilfers afspringen. Natuurlijke..

