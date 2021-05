Robot helpt in de wijngaard

Aan de technische universiteit van Valencia (Spanje) is een autonome robot ontwikkeld die zich tussen de wijnranken door kan bewegen en via sensoren allerlei gegevens verzamelt. Deze VineScout kan geheel zelfstandig twee dagen aaneen de wijnranken in de gaten houden. De robot kan op deze manier bijvoorbeeld bepalen hoeveel water er nodig is en bijhouden hoe de ranken zich ontwikkelen.

Op deze manier krijgt de wijnboer meer informatie over wijngaard. De robot meet allerlei waarden op ongeveer een meter afstand van de planten zelf. Een gps-systeem geeft aan waar alle metingen zijn verricht. Per uur kan de robot op twaalfduizend plekken dertig verschillende metingen doen. Traditionele methoden laten amper veertig metingen per uur toe.

Het res..

