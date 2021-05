Kindergraf uit Afrikaanse steentijd gevonden

In Kenia is een kindergraf uit de middensteentijd gevonden. Het is het oudste graf dat tot nu toe in Afrika is gevonden.

Onderzoek wijst uit dat het kind kort na het overlijden in een gegraven graf is gelegd, en vervolgens bedekt is met los materiaal. Het kind, van ongeveer drie jaar oud, was bovendien op een speciale manier neergelegd, op de rechterzijde met opgetrokken benen. Het hoofd steunde op een soort kussen, dat inmiddels volledig is vergaan. Ook zijn er aanwijzingen dat het in een soort lijkwade was gewikkeld, maar ook die is verdwenen.

Het graf wijst erop dat de gemeenschap waarin het kind leefde tijd en moeite heeft geïnvesteerd in een begrafenis. Dit laat zien dat de groep mensen in staat was tot ‘symbolisch denken’. Grafgiften zijn er echter niet gevonden. Analyse van het gebit van het kind laat zien dat dit hoorde bij homo sap..

