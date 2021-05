Halvering stijging zeespiegel kan

De zeespiegel stijgt ongeveer een centimeter per drie jaar door de opwarming van het klimaat. Dat lijkt weinig, maar heeft op termijn grote gevolgen, onder meer omdat bij een hogere zeespiegel de impact van zware stormen veel groter is. Het slechte nieuws is dat de stijging niet te stoppen is. Het goede nieuws is dat we de verwachte stijging tot het jaar 2100 kunnen halveren tot ongeveer dertien centimeter.