‘Bijen kunnen corona opsporen'

Bijen kunnen worden getraind om corona te herkennen en zo de besmetting ermee te signaleren. Ze kunnen misschien ook echt worden ingezet om de diagnose te helpen stellen, hetgeen met name in arme landen een uitkomst zou kunnen zijn. Dat zegt Wageningen Bioveterinary Research, dat samen met de Université Paul Sabatier in Toulouse en startup InsectSense al de eerste stappen heeft gezet op weg naar de inzet van bijen in de strijd tegen het virus.