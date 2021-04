Mug onthult vroeger klimaat

Onderzoekers hebben een nieuwe manier gevonden om het klimaat op aarde in het verre verleden te achterhalen. Zij ontdekten dat de dansmug een prima wereldwijde thermometer is. Dansmuggen komen over de hele wereld voor, ze zijn zelfs op Antarctica aanwezig. Bovendien zijn ze teruggevonden als fossielen in zeer veel aardlagen.

München

groter

In een nieuw onderzoek laten wetenschappers van de Duitse Ludwig Maximilians-Universiteit zien dat de insecten groter zijn in koudere streken. De universiteit heeft een insectencollectie waarin zo’n twee miljoen dansmuggen van over de hele wereld aanwezig zijn. Zorgvuldige metingen laten zien dat muggen op het noordelijk halfrond per vijf breedtegraden (ongeveer 550 kilometer) naar het noorden gemiddeld een millimeter groter zijn.

Daarmee lijken de muggen een goede ‘thermometer’, waarbij de grootte aangeeft hoe warm of koud hun woonplaats was. De muggen kwamen zelfs al in de tijd van de dinosauriërs voor, dus zijn ze ook bruikbaar om de temperatuur in het verre verleden te schatten.

Daarnaast denken..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .