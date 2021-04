Invloed biologische klok op placentaweefsel

Een kind in de baarmoeder krijgt via de placenta voedingsstoffen van de moeder, maar ook mogelijk giftige stoffen zoals geneesmiddelen. Dat is lastig wanneer de moeder behandeld moet worden tijdens de zwangerschap. Onderzoek bij muizen laat zien dat de hoeveelheid geneesmiddel die de placenta doorlaat, afhangt van de tijd van de dag.

Lübeck

In het placentaweefsel van de muizenfoetus zit een soort pomp waarmee cellen een groot aantal verschillende stoffen kunnen wegpompen, waaronder medicijnen. Een biologische klok zorgt ervoor dat de pomp in de loop van een dag afwisselend harder en zachter werkt. De onderzoekers denken dat het mogelijk is om de moeder medicijnen toe te dienen op het moment dat de foetus een minimale hoeveelheid binnenkrijgt. En als de foetus juist medicatie nodig heeft, kun je die toedienen wanneer de placenta hier juist maximaal doorlaatbaar voor is. Of dit precies zo werkt bij mensen staat nog niet vast. De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Development.

