De Sumatraanse neushoorn is ernstig bedreigd, er lopen nog amper honderd van deze kleine neushoornsoort rond, vooral omdat stropers het op hun hoorn hebben voorzien. Maar er is een klein beetje goed nieuws: genetisch onderzoek van Sumatraanse neushoorns op Borneo en Sumatra laat zien dat er nog weinig is te merken van inteelt. De genetische diversiteit is dus nog vrij groot, waardoor via een gericht fokprogramma de soort misschien nog te redden is. Die conclusie trekken Zweedse wetenschappers die de monsters analyseerden in een artikel dat maandag verscheen in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications.

Stockholm

Zij onderzochten het DNA van zestien neushoorns, inclusief materiaal van de al uitgestorven groep neushoorns die in Maleisië leefde. Ook zijn DNA-monsters genomen van historisch materiaal, om in te schatten hoe de genetische diversiteit over de laatste honderd jaar is afgenomen. Dat bleek ook mee te vallen, vermoedelijk doordat de achteruitgang van de Sumatraanse neushoorn nog niet zo lang geleden is begonnen.

Er zijn nog maar een paar groepjes dieren over. De verwachting is dat binnen die groepjes de inteelt de komende jaren sterk zal toenemen. Dat zou slecht zijn voor de soort, in Maleisië verdwenen neushoorns nadat de genetische diversiteit door inteelt sterk daalde. Het is daarom belangrijk dat er snel actie wordt ondernomen ..

