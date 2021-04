Vulkaanuitbarsting onder water in kaart gebracht

De meeste vulkaanuitbarstingen op aarde vinden plaats op de bodem van de oceaan, waar ze maar moeilijk te bestuderen zijn. De energie die er jaarlijks bij vrijkomt, is gelijk aan het energieverbruik van de hele VS.

Vulkaan die onder water uitbarst, verspreidt as tot wel kilometers ver. (beeld National Oceanic and Atmospheric Administration)

Dat concluderen Britse vulkanologen na een onderzoek met onbemande duikbootjes in de Stille Oceaan. Bij een uitbarsting onder water komt, net als op het land, as en lava vrij. Bovendien zagen de onderzoekers dat zich snel een ‘pluim’ van warm en mineraalrijk water vormt, die de as van de eruptie tot enkele kilometers van de uitbarsting verspreidt. De onderzoekers maten ook hoever de as van oude uitbarstingen was verplaatst. Hierdoor konden ze schatten hoeveel energie daarbij is vrijgekomen.

De grote pluimen zijn eerder waargenomen boven actieve onderwatervulkanen, maar hoe ze ontstaan was nog niet duidelijk. Het nieuwe onderzoek laat zien dat zo’n pluim al tijdens het begin van de uitbarsting ontstaat. Het is dus niet zo..

