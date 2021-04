Profiel nieuwe ‘dombo’-octopus

Duitse onderzoekers hebben een diepzee-octopus ontdekt die niet eerder beschreven is. Bovendien hebben ze het dode dier niet ontleed, maar met behulp van scans en DNA-monsters als nieuwe soort geïdentificeerd. De octopus hoort bij het geslacht Grimpoteuthis, van dieren die op kilometers diepte in de oceaan leven. Vanwege hun dikke, cilindrische lichaam met twee uitstekende vinnen waarmee ze zwemmen worden ze ook wel ‘dombo’-octopussen genoemd, naar het beroemde vliegende olifantje.

Scan waarop de bek van de nieuwe octopus zichtbaar is.

Bonn

Het exemplaar van de nieuwe soort is met een onbemand duikbootje opgevist door Duitse onderzoekers. De octopus, ongeveer tien centimeter groot, overleefde de reis naar de oppervlakte niet, maar is aan boord van het moederschip in koud water bewaard. Eerst zijn er enkele kleine weefselmonsters genomen, waarna diverse soorten scans van het dier zijn gemaakt, die de inwendige structuren onthullen.

Deze methode heeft als voordeel dat het gevangen exemplaar intact blijft, voor eventueel verder onderzoek. Normaal gesproken zouden biologen het dier grotendeels moeten ontleden om aan te tonen dat het echt om een nieuwe soort gaat. De nieuwe octopus heeft de officiële naam Grimpoteuthis imperator, met als gewone naam ‘keizers-dombo’, naar de v..

