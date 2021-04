Sneller bouwen met behulp van origami

Cambridge (VS)

Kleine pakketjes die in iets groots zijn te transformeren bestaan al. Een opblaasbaar springkasteel bijvoorbeeld, of een trekkerstentje. Maar die leveren geen echt stabiele structuren op. Springkastelen zijn windgevoelig en zakken ineen als ze lek worden geprikt. Trekkerstentjes zijn wel licht en klein, maar eenmaal opgezet niet heel stevig. Daarom zochten onderzoekers van de Amerikaanse Harvard University naar een andere techniek.

In origami zijn met een plat stuk papier allerlei complexe vormen te maken. Een basisvorm in deze vouwkunst is de driehoek die op allerlei manieren uit te klappen en te combineren is. De onderzoekers ontwikkelden een systeem van stevige panelen die via een buigzame rand zijn op te vouwen tot een p..

