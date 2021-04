Insectvriendelijke zonneparken zijn mogelijk met bloeiende planten

In heel Europa rukken de grootschalige zonneparken op. De panelen blokkeren de zon en zorgen voor een minder gunstig microklimaat. Natuurliefhebbers zijn daarom niet te spreken over deze manier om groene energie op te wekken. Maar volgens wetenschappers van de Britse universiteit van Lancaster is het mogelijk om met enkele aanpassingen de biodiversiteit in de parken te vergroten, vooral voor insecten.