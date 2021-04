Slim houdt van slim

Slimme jongeren worden in een klas vaak interessanter gevonden dan hun leeftijdsgenoten die wat minder intelligent zijn. Deze intelligente jongeren zelf hebben de neiging om alleen andere intelligente mensen aardig te vinden; ze vinden sowieso minder mensen aardig dan minder intelligente mensen. Dat blijkt uit een onderzoek onder adolescenten waarover is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Personality and individual differences.

Voor dit onderzoek werden leerlingen van Poolse middelbare scholen getest op intelligentie. Ook werd hun gevraagd aan te geven welke andere leerlingen zij het leukst vonden in de klas. Ze konden zelf beslissen hoeveel namen ze invulden.

De vragenlijst werd drie keer afgenomen: tijdens de eerste sc..

