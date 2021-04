Weersverwachting ingezet voor bestrijding hersenvliesontsteking

Hersenvliesontsteking (meningitis) komt in golven voor in een gordel van Senegal tot aan West-Ethiopië, met ongeveer dertigduizend gevallen per jaar. Een op de tien patiënten overlijdt, en degenen die de infectie overleven, kunnen blijvende hersenbeschadiging, epilepsie of doofheid oplopen. Een uitbraak vindt vooral plaats tijdens droog, stoffig weer. Het stof irriteert de luchtwegen, die de meningitis-bacteriën daardoor gemakkelijker doorlaten. Wanneer op stofdeeltjes plakkende bacteriën iemand hebben geïnfecteerd, springt de infectie vaak snel over op andere mensen in de omgeving.

Artsen proberen uitbraken van hersenvliesontsteking zo snel mogelijk in te dammen. Voorspellingen over waar zo’n uitbraak k..

