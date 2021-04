Resten van foetus kleinzoon in bisschopsgraf

Peter Winstrup, bisschop in de Deens-Zweedse kerk, overleed in 1679. Zijn lichaam is bijgezet in de kathedraal van Lund en is goed bewaard gebleven. Maar een klein bundeltje tussen zijn kuiten bevat een bijzondere inhoud.

Röntgenonderzoek liet zien dat er kleine botten in zaten, en nader onderzoek onthulde het skelet van een onvoldragen foetus. Het kind moet na vijf tot zes maanden zwangerschap levenloos ter wereld zijn gekomen. Maar de grote vraag is natuurlijk waarom dit kind in de kist van de bisschop is geplaatst.

Onderzoekers van de universiteit van Lund hebben zich in het raadsel verdiept. Archeologen weten dat er vaker kinderen in de grafkelder van de bisschop zijn bijgezet, zonder dat er enige relatie met hem was. Ook kwam het wel voor dat een kind werd bijgezet in de kist van een volwassene. De grafkelders waren doorgaans niet afgesloten. Maar de bijzetting van een foetus in de kist van een bisschop suggereerde voor de onderzoekers dat de twe..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .