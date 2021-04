Duikboot toont instabiliteit gletsjer

De Thwaitesgletsjer stroomt vanaf de West-Antarctische ijskap de Amundsenzee in. Het smeltwater van deze gletsjer zorgt voor tien procent van de jaarlijkse stijging van de zeespiegel. Maar wetenschappers vermoeden dat de nu al snelstromende gletsjer in de toekomst nog sneller zal afkalven. Voor het eerst is nu in kaart gebracht hoe de stromingen onder de gletsjerlip lopen, en wat hun effect is op de stabiliteit.

Göteborg

De Thwaitesgletsjer ligt ver van alle onderzoeksstations op de Zuidpool en de baai waarin de gletsjer uitkomt is moeilijk bereikbaar vanwege de vele ijsbergen. Zweedse onderzoekers zijn er nu in geslaagd om een onbemande duikboot onder het ijs te laten varen. Tegelijkertijd is met sonar op het moederschip de bodem in kaart gebracht.

De duikboot mat de sterkte van zeestromingen en daarnaast de temperatuur en het zout- en zuurstofgehalte van het water. De onderzoekers ontdekten kanalen die relatief warm water richting de gletsjer sturen. De hoeveelheid warmte die zo onder het ijs terechtkomt, is genoeg om per jaar 75 kubieke kilometer ijs te doen smelten. Dat is ongeveer evenveel als de hoeveelheid smeltwater die nu rond de gle..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .