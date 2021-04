Waarom alles alleen maar ingewikkelder wordt

Wie een probleem moet oplossen voegt doorgaans iets toe, ook als iets weghalen handiger is. Die conclusie trekken Amerikaanse psychologen in Nature na een serie experimenten en archiefonderzoek. Zij lieten ruim elfhonderd proefpersonen verschillende praktische problemen en puzzels oplossen. Zo was er bijvoorbeeld een vierkant bouwsel van lego, met daarop een dunne pilaar die een afdak draagt. De deelnemers moesten een manier bedenken om ervoor te zorgen dat het dak zwaarder belast kon worden. De meeste deelnemers deden dat door een extra pilaar toe te voegen, terwijl het veel eenvoudiger is om de pilaar weg te halen en de dakplaat boven op het gebouw te zetten.