'Regels nodig voor energiegebruik bitcoins'

De digitale munt bitcoin maakt op grote schaal gebruik van computernetwerken, zowel voor het controleren van transacties als voor het ‘opgraven’ van nieuwe munten. Het stroomgebruik van in bitcoins gespecialiseerde computerfaciliteiten in China zal, bij ongewijzigd beleid, in 2024 net zoveel kooldioxide produceren als heel Nederland.

Gerichte maatregelen om de uitstoot in deze faciliteiten te verminderen zijn daarom nodig, schrijven Chinese onderzoekers in Nature Communications. Waar een betaling via een bank gewoon op één plek wordt uitgevoerd, zijn voor betalingen met bitcoins grote computernetwerken nodig die elke transactie controleren en goedkeuren. Ook voor het vinden van nieuwe bitcoins is veel rekenkracht nodig, het ‘opgraven’ van een munt vraagt om het oplossen van een complexe wiskundige berekening.

Dat heeft geleid tot het bouwen van steeds snellere computers, speciaal voor dit doel ontworpen. Die verbruiken veel energie, zowel voor de rekenkracht als voor de koeling. Dat laatste is eenvoudiger in een koude omgeving, een red..

