Stress bezorgt muizen haaruitval

Chronische stress kan zorgen voor haaruitval bij mensen. Ongeveer een kwart van de mensen die ziek wordt van het coronavirus kan binnen zes maanden last krijgen van uitvallende haren. Maar hoe de invloed van stress op ons haar werkt is niet duidelijk. Onderzoekers van de Amerikaanse Harvard Universiteit hebben nu ontdekt hoe dit werkt bij muizen, en hoe de haaruitval door stress is terug te draaien. Maar of mensen daar ook baat bij zullen hebben, is nog niet duidelijk. De onderzoekers richtten zich op het effect van het stresshormoon corticosteron, dat door de bijnier wordt geproduceerd. Ze haalden eerst de bijnieren weg bij een groep muizen. Dat leverde een toename van de haargroei op. Toediening van corticosteron stopte d..

