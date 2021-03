Fietshelm blijkt flink te beschermen

Met name 65-plussers zouden gebaat zijn bij het dragen van een fietshelm.

Rotterdam

Het dragen van een fietshelm bij een val onderweg kan het jaarlijkse aantal gevallen van hoofd- en hersenletsel met de helft verminderen. Het gaat dan om 7500 gevallen, concludeert spoedeisende hulparts Chrispijn van den Brand na onderzoek. Recent promoveerde hij aan het Erasmus MC in Rotterdam op het effect van het dragen van een fietshelm. Hij onderzocht de situatie van patiënten van 16 jaar en ouder die in 2016 na een fietsongeval op de spoedeisende hulp terechtgekomen waren. Van de 2133 patiënten kampten er 361 met ernstig hoofdletsel. Van deze slachtoffers droeg 3,9 procent een helm, in de controlegroep zonder hoofdletsel betrof dat 7,7 procent. Van den Brand werkte samen met VeiligheidNL, een organisatie die zich..

