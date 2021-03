Vlooiengif hond en kat dringt door in mensenhaar

De geneesmiddelen die huisdieren krijgen tegen vlooien, luizen en teken, zijn in mensenhaar terug te vinden. Dat blijkt uit onderzoek van het Pesticide Action Network Netherlands. Deze stichting onderzocht de haren van 21 vrijwilligers die in Nederland in stedelijk gebied wonen. Bij 20 van de 21 vrijwilligers zijn in de haren insecticiden gevonden die in de landbouw verboden zijn, zoals Fipronil, Permethrin en DEET. Deze stoffen zijn nog wel als diergeneesmiddel toegelaten voor de behandeling van huisdieren tegen vlooien, luizen en teken. DEET wordt daarnaast door mensen gebruikt als insectenwerend middel. Ook bij de vrijwilligers die geen huisdier hadden en bij de mensen die zelf nooit DEET gebruikten, werden deze stoffen in de haren teruggevonden.

Utrecht

Volgens het Pesticide Action Network is het zeer waarschijnlijk dat mensen met de insecticiden in aanraking komen via contacten tussen mens en dier. De insecticiden zouden daarnaast in het milieu komen via de haren die huisdieren verliezen, via hun ontlasting en door honden die in buitenwater zwemmen.

De stichting vindt de gevonden gehalten van enkele pesticiden erg hoog. De risico's zouden de overheidsnormen overschrijden. Het Pesticide Action Network wil daarom dat chemische middelen tegen vlooien, teken en luizen voor hond en kat zo snel mogelijk verboden worden en vraagt in een brief aan bijna 500 dierenartspraktijken en -klinieken of zij per direct willen stoppen met het voorschrijven ervan. Er zijn alternatieve middelen o..

