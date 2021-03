2I/Borisov is de meest ongerepte komeet

In augustus 2019 werd voor de tweede keer een object gevonden dat van buiten ons zonnestelsel afkomstig is, 2I/Borisov. Eerder onderzoek liet zien dat dit object alle kenmerken heeft van een komeet. Nu laten twee nieuwe studies in Nature Communications en Nature Astronomy zien dat 2I/Borisov de meest ongerepte komeet is die ooit is waargenomen. De passage rond onze zon was vermoedelijk de eerste keer dat het object dicht in de buurt van een ster kwam.