Braziliaanse variant dodelijker voor 50-min

Braziliaanse epidemiologen slaan alarm. Nadat de Braziliaanse coronavirusvariant ‘P1’ opdook in het zuiden van het land, schoot de sterfte onder volwassenen onder de 60 jaar er opeens omhoog. Een sterke aanwijzing dat de variant juist voor jongere leeftijdsgroepen gevaarlijker is, aldus de wetenschappers.

Amsterdam

Intussen heeft de P1-variant zich ook in ons land gevestigd, blijkt uit cijfers die het RIVM dinsdag bekendmaakt. Tot voor kort hadden alle P1-virussen die in ons land werden aangetroffen nog een aantoonbaar lijntje met het buitenland. Nu is daarvan geen sprake meer.

In Brazilië ligt het overlijdensrisico van de nieuwe variant bij dertigers, veertigers en vijftigers ongeveer tweemaal zo hoog als bij het ‘klassieke’ virus, becijferen de wetenschappers in een net online gezette voorpublicatie. Bij twintigers is de sterfte zelfs drie keer zo hoog. Dat zijn overigens nog steeds geringe kansen: in Brazilië neemt het overlijdensrisico bij een COVID-19-patiënt van in de twintig toe van 1 op 2500 tot ongeveer 1..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .