Algoritme geeft hardrockers matige tips

Utrecht

De overeenkomsten tussen de aanbevelingen en het daadwerkelijke luistergedrag was het best bij de groep die van mainstream houdt. De andere groep kreeg een veel minder passend advies. Vooral luisteraars naar de stevige muzieksoorten werden slecht bediend. Die groep luisterde ook het minst naar andere genres. Liefhebbers van ambient hadden de breedste smaak, zij luisterden ook wel naar muziek die fans van hardrock of folk aanspreken. Hardrockfans speelden ook wel punknummers of liedjes van singer-songwriters en hiphop.

verbetering

De onderzoekers denken dat er nog veel ruimte is voor verbetering in de algoritmes die luisteraars van streamingdiensten muziek aanraden. Daardoor zouden gebruikers die niet alleen naar gewone pop luisteren..

