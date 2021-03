Blauwe bloemen zijn aantrekkelijk voor insecten, maar toch zeldzaam

Blauw is de favoriete kleur van heel veel mensen. Maar in de natuur komt blauw niet zo vaak voor. Het gedicht ‘Fragmentary Blue’ uit 1920 van de Amerikaanse dichter Robert Frost beschrijft het contrast tussen de uitgestrekte blauwe hemel en de fragmentarische plekjes blauw op de aarde. Dit vormde de inspiratie voor Duitse ecologen om het voorkomen van de kleur blauw bij bloemen in kaart te brengen.