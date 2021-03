Vaccins helpen tegen Manaus-coronavariant

De bestaande vaccins van AstraZeneca en Pfizer-Biontech bieden bescherming tegen de agressieve Braziliaanse coronavariant P1, zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Oxford. De studie is nog niet door andere wetenschappers beoordeeld en nog niet gepubliceerd in een vakblad, maar wel online in te zien. Het resultaat is veelbelovend: onderzoekers ontdekten dat beide vaccins de P1-variant vrijwel geheel neutraliseren.

Oxford

De Braziliaanse mutatie, officieel P1, maar ook wel de Manaus-variant genoemd, dook in december op in de afgelegen Amazonestad Manaus, diep in de Braziliaanse jungle. De stad die vorig voorjaar al compleet werd overrompeld door corona - naar schatting raakte driekwart van de bewoners besmet - onderging in januari een nieuwe ernstige besmettingsgolf. Ditmaal hield P1 huis onder de twee miljoen inwoners.

P1 is naar schatting 2,5 keer zo besmettelijk als eerdere coronavarianten en heeft zich inmiddels verspreid over Brazilië. Het grootste land van Latijns-Amerika beleeft momenteel dagelijks nieuwe coronarecords, met tegen de drieduizend nieuwe geregistreerde doden per dag. Maar P1 heeft ook al zijn weg naar andere landen gevonden ..

