Meer besmettingen in Wuhan dan gedacht

Amsterdam

Zo’n 6,9 procent van de inwoners van de miljoenenstad bleek na de uitbraak rond te lopen met in het bloed antistoffen tegen het virus, een teken dat de afweer met het virus had kennisgemaakt. In de wijken rondom de dierenmarkt waar het virus voor het eerst opviel, loopt dat aantal zelfs op tot 13 procent. Omgerekend betekent het dat in totaal zo’n 630.000 inwoners van de stad met het virus besmet moeten zijn geraakt, blijkt uit de nieuwe cijfers, bijeengebracht door wetenschappers van het plaatselijke RIVM. Een eerdere analyse kwam erop uit dat maar zo’n 3,5 procent antistoffen had tegen het virus. Maar dat onderzoek telde geen kinderen en ouderen mee, schrijven immunoloog Zhengyu He en collega’s nu in The L..

