Vergeten boorkern bewijst dat ijskap Groenland kwetsbaar is

Een boorkern uit de bodem onder de Groenlandse ijskap bevat resten van planten en bomen. Het wijst erop dat de ijskap in een warme periode voor de laatste ijstijd afwezig was.

In 1966 boorden wetenschapper van het Amerikaanse leger door de anderhalve kilometer dikke ijskap van Groenland. Het bodemonderzoek was een dekmantel voor een geheime operatie: het leger wilde zeshonderd kernkoppen onder het ijs verstoppen. Dat ging niet door, maar de boorkern werd netjes opgeslagen voor verder onderzoek. De wetenschappers waren vooral geïnteresseerd in het ijs, dus de laatste zeven meter met bevroren bodem die ze naar boven hadden gehaald lieten ze ongemoeid. Uiteindelijk kwam dit stuk bodem terecht in een vriezer van de universiteit van Kopenhagen, waar het vergeten werd. Pas bij een verplaatsing van de inhoud van de vriezer in 2017 kwam het materiaal weer tevoorschijn. Daarna zijn Amerikaanse en Deense onderzoekers er..

