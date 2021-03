‘Relatief alarmerende’ studie: helft ouderen heeft kans op tweede keer corona

Ouderen die eenmaal corona hebben gehad, hebben een aanzienlijke kans om na een aantal maanden opnieuw met het virus besmet te raken. Na een half jaar is ruim de helft van de 65-plussers weer bevattelijk voor corona-infectie. Bij mensen onder de 65 is dat ruwweg één op de vijf.

Dat blijkt uit de eerste grootschalige analyse van herbesmettingen met corona, uitgevoerd in de teststraten van Denemarken. Van ruim 11.000 Denen die tijdens de eerste golf positief testten voor het virus, bleken er 72 tijdens de tweede golf opnieuw positief te testen nadat ze klachten hadden gekregen.

Dat lijkt weinig, maar is ‘relatief alarmerend’, stelt artsenblad The Lancet in een begeleidend commentaar. Het betekent in elk geval dat vooral ouderen die eenmaal corona hebben gehad, nog altijd moeten oppassen, benadrukt ook het onderzoeksteam, verbonden aan het Deense laboratorium het Statens Serum Institut.

Een belangrijke kanttekening maakt het team ook: niet duidelijk is hoe ziek men de tweede keer werd. Immunologen vermoeden..

