Coronamutant uit Bretagne is lastig te vinden

In Bretagne is een nieuwe variant opgedoken van het coronavirus met als speciale eigenschap dat wattenstaafjestests hem niet goed kunnen ‘zien’. Het virus is – voor zover dit valt te zeggen – nog niet in Nederland aanwezig, aldus het RIVM.

Amsterdam

Het spookvirus lijkt zich dieper in de luchtwegen te verschansen dan gewone coronavirussen, maakte de Franse gezondheidsdienst Santé Publique France dinsdagochtend bekend. Hierdoor kunnen wattenstaafjes er niet bij, en is hij alleen aan te tonen met een ingrijpender longspoeling, met een slangetje in de longen.

Misschien dat de ‘Bretonse variant’ zich aan iets andere weefsels hecht, oppert viroloog Chantal Reusken (RIVM). ‘Het is een belangrijk signaal, want dit zou kunnen duiden op een variant die een ernstiger ziektebeeld geeft. Al is deze uitbraak, voor zover we weten, nog wel heel plaatselijk.’

De nieuwe mutant werd eind februari al opgemerkt, na een raadselachtige uitbraak in Lannion, aan de noo..

