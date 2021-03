DNA-inzicht helpt bij zeldzame ziekte

Stockholm

Een ziekenhuis en een centrum voor DNA-onderzoek werkten hierin samen en in bijna vijf jaar is het DNA van ruim 3200 patiënten onderzocht. Dat leverde voor ruim 1200 van hen een diagnose op, doordat een schadelijke mutatie is gevonden die de oorzaak van de ziekte bleek te zijn.

In veruit de meeste gevallen was het gen dat de ziekte veroorzaakt al bekend, maar er zijn ook zeventien nieuwe genen gevonden die bij mutatie ziekte kunnen veroorzaken.

Het aflezen van het hele DNA van een mens is nogal een klus: het bestaat uit ruim 3 miljard ‘letters’ van de genetische code. In dit onderzoek richtten de wetenschappers zich dan ook eerst op een aantal genen waarvan bekend is dat er ziekteveroorzakende mutaties in voorkome..

