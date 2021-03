Uitzonderlijke droogte in jaarringen

De extreem droge zomers sinds 2015 zijn echt uitzonderlijk. Iets vergelijkbaars is de afgelopen 21 eeuwen niet voorgekomen, stellen Europese onderzoekers. Zij analyseerden het hout in jaarringen van eiken uit de afgelopen 2110 jaar. In het hout is de verhouding tussen lichte en zware varianten van koolstof en zuurstof gemeten. Die zogeheten stabiele isotopen verschillen in de aantallen kerndeeltjes en zijn – de naam zegt het al – stabiel. De temperatuur en vochtigheid tijdens de groei van een bepaalde jaarring hebben invloed op de verhouding tussen die isotopen.

Cambridge

De onderzoekers keken in oud eikenhout uit Tsjechië en Beieren, bijvoorbeeld uit balken of in oude stronken die in de natuur bewaard zijn gebleven. De jaarringen leveren een doorlopend archief, zodat tot op het jaar nauwkeurig is te bepalen wanneer een bepaalde jaarring is ontstaan. De metingen van de isotopen van koolstof en zuurstof leveren vervolgens informatie over het weer in dit jaar.

Op deze manier achterhaalden de onderzoekers dat de zomers van de jaren 200, 720 en 1100 van onze jaartelling zeer nat waren. Daar stonden zeer droge zomers tegenover in de jaren 40, 590, 950 en 1510. Maar een serie van opeenvolgende droge zomers, zoals de afgelopen jaren, is nergens in de reeks gevonden. Deze droogte heeft bijgedragen aa..

