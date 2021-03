Spinnensoort vernoemd naar Greta Thunberg en Boyan Slat

Een Duitse spinnendeskundige heeft een nieuw ontdekt spinnengeslacht vernoemd naar klimaatactivist Greta Thunberg. De nieuwe soorten in dit geslacht zijn vernoemd naar andere inspirerende jonge activisten, onder wie de Nederlander Boyan Slat.

De Duitse spinnenspecialist Peter Jäger ontdekte een nieuw geslacht van jachtkrabspinnen op Madagaskar. Een half jaar geleden beschreef hij dit geslacht, dat hij ‘Thunberga’ noemde. Nu heeft hij in het tijdschrift Arachnology maar liefst 25 nieuwe soorten beschreven waarvan hij er enkele op een gelijke wijze heeft vernoemd.

Een soort is vernoemd naar de Nederlander Boyan Slat, die als student een manier ontwikkelde om plastic uit de oceanen te halen. Ook is Malala Yousafzai vernoemd, de jongste Nobelprijswinnaar voor de Vrede. De Pakistaanse kwam al op jonge leeftijd op voor kinderrechten, en moest dat bekopen met een aanslag op haar leven. Ook de Indiase Jyoti Kumari is vernoemd, zij werd bekend toen ze vorig jaar tijdens een nationale l..

