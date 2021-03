Toetsenbord in je mouw en het gaat zeker honderd wasbeurten mee

Zij combineerden katoen met stroomdraadjes en lichtgevende draadjes. Waar die twee elkaar kruisen, kan een lichtpuntje (pixel) ontstaan. Het elektronische textiel is licht en ademend, zodat er kleding van te maken is. De onderzoekers weefden een stuk van zes meter bij 24 centimeter om hun uitvinding te testen.

De stof is gevoelig voor aanraking, zodat er ook informatie ingevoerd kan worden via een virtueel toetsenbord. Een jack van deze stof kan bijvoorbeeld navigatie op de mouw projecteren. Ook is het mogelijk de stof via bluetooth aan te sluiten op de mobiele telefoon. Een deel van de stof bevat zonnecellen die zorgen voor de stroomvoorziening.

Het grootste deel van de lichtpuntjes in de stof werkt nog gewoon na duizend keer buigen, rekk..

