Britse ‘suikertaks’ werkt goed

Bijna drie jaar geleden voerde het Verenigd Koninkrijk een suikerbelasting in voor frisdrankproducenten. Deze belasting kende twee tarieven: omgerekend 28 eurocent per liter voor frisdrank die acht gram of meer suiker per 100 milliliter bevat, en 21 cent bij tussen de vijf en acht gram suiker per 100 milliliter. Op frisdrank met minder suiker wordt geen extra suikerbelasting geheven.

Cambridge (VK)

Om te zien welk effect deze belasting heeft op het gedrag van mensen hebben onderzoekers van de universiteit van Cambridge gekeken naar een al langer lopend onderzoek dat de boodschappen van huishoudens bijhoudt. Ze vergeleken de hoeveelheid suiker die via frisdrank de huizen binnenkwam voor en na invoering van de belasting. Daarbij is rekening gehouden met de afname in de consumptie van frisdrank met veel suiker die de laatste jaren zichtbaar was. Het onderzoek laat zien dat mensen 10 procent minder suiker in huis haalden via frisdrank, terwijl de hoeveelheid frisdrank die ze kochten niet afnam. Blijkbaar stoppen de producenten minder suiker in hun frisdrank om in een lager belastingtarief te komen. Verder bleek uit de boo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .