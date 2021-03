Shirt zet zweet en beweging om in stroom

Onderzoekers van de universiteit van Californië in San Diego (VS) hebben een sportshirt gemaakt dat dankzij ingebouwde elektronica genoeg energie kan opwekken uit zweet en beweging om een horloge van stroom te voorzien. De combinatie van twee verschillende energiebronnen en opslag via ingebouwde condensatoren zorgen voor een continue stroomvoorziening. De wetenschappers haalden hun inspiratie uit lokale energienetwerken, die vaak verschillende energiebronnen (zoals zon en wind) combineren, soms in combinatie met grote accu’s voor opslag. Maar in dit geval gaat het om micro-elektronica verwerkt in een sportshirt. Aan de voorkant zitten bioreactoren waarin enzymen gebruikmaken van lactaat uit zweet om stroom op te wekken. Daarnaast zitten er in de mouwen mini-generatoren die energie halen uit de wrijving tussen armen en lichaam. De energie gaat vervolgens naar condensatoren.