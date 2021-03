Geen oordeel GezondheidsraadHet is onduidelijk of vitamine D tegen corona beschermt, zegt de Gezondsheidsraad.

Een dagelijks pilletje vitamine D tegen corona: het was een tijdlang zo’n hype dat de drogisten de potten niet konden aanslepen. Maar na weging van al het bestaande onderzoek komt de Gezondheidsraad tot de conclusie dat er nog onvoldoende bewijs is dat vitamine D helpt tegen een corona-infectie. ‘Het valt niet aan te tonen maar ook niet uit te sluiten’, aldus de Raad in een woensdag verschenen advies.

De Gezondheidsraad was ingeschakeld door staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, nadat in de loop van vorig jaar steeds meer beloftevolle resultaten over het effect van de zogeheten zonnestraal-vitamine werden gepubliceerd.

In het buitenland wordt hier en daar zelfs van overheidswege een supplement aanbevolen. In Israël bijvoorbeeld promoot de minister van Gezondheidszorg vitamine D sinds de uitbraak van de pandemie.

Vitamine D is belangrijk voor een goede werking van het immuunsysteem. De vitamine wordt aangemaakt in onze huid onder invloed van zonlicht, maar veel mensen hebben er iets te weinig van (wat iets anders is dan een tekort). Na de lockdowns van het afgelopen jaar zal dat niet zijn verbeterd.

