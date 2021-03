Methode ontwikkeld om brieven uit Renaissance virtueel te lezen

Leiden

In die tijd moest de ontvanger betalen om een brief te mogen meenemen. Niet iedereen had genoeg geld om dat te doen, en in dat geval ging de brief in de kist, in de hoop dat deze later alsnog opgehaald en dus betaald zou worden. De kist kwam bijna honderd jaar geleden uiteindelijk terecht in het Haagse museum voor Communicatie. Een deel van de brieven is inmiddels gelezen, maar zo’n zeshonderd zijn strak opgevouwen, een manier waarmee schrijvers in de tijd voor de enveloppen hun briefgeheim wilden bewaren. Het uitvouwen van de brieven zou ze kunnen beschadigen, daarom zijn onderzoekers daar erg terughoudend in.

Daarom is nu een methode ontwikkeld om de brieven te scannen en vervolgens digitaal uit te vouwen. Een algoritme herkent de..

